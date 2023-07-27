الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فريق حاضنة PILOT جامعة الإسكندرية يشاركون في إطلاق برنامج RIPPLE

أعضاء فريق عمل حاضنة
أعضاء فريق عمل حاضنة “PILOT”

شارك أعضاء فريق عمل "حاضنة PILOT” جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، في إطلاق وتدشين برنامج RIPPLE لدعم مراكز ريادة الأعمال في الجامعات المصرية والعربية والذي يضم 30 جامعة مصرية منها جامعة الإسكندرية، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبحضور السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسفارة الأمريكية، ولفيف من رؤساء الجامعات والمعاهد المصرية ومجلس النواب.

وأشارت الدكتورة غادة الخياط، مدير وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بُعد بجامعة الإسكندرية، إلى أن الحدث كان فرصة جيدة للتشبيك مع مراكز ريادة الأعمال والحاضنات من كل ربوع مصر والحديث عن أنشطة جامعة الإسكندرية وحاضنة الأعمال PILOT، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن دورة الاحتضان الثانية قريبًا.

حاضنة PILOT جامعة الإسكندرية إطلاق وتدشين برنامج RIPPLE دعم مراكز ريادة الأعمال جامعة الدول العربية

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