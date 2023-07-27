الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 20.4% انخفاضًا فى الوارادات المصرية من الحبوب خلال الـ4 شهور الأولى من 2023

الحبوب
الحبوب

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض قيمة الواردات المصرية من الحبوب لتسجل 1.9 مليار دولار خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2023 مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20.4%.

وتمثلت أعلى عشر حبوب استوردتها مصر خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2023، فى: قمح بقيمة 1.1 مليار دولار،  ذرة تستخدم في صناعة الأعلاف بقيمة 691.9 مليون دولار أرز بقيمة 51.4 مليون دولار،  ذرة أخرى لغير البذار بقيمة 15.7 مليون دولار، تقاوي ذرة شامية بقيمة 2.6 مليون دولار.
وشملت أيضًا حبوب السرغوم بقيمة 1.3 مليون دولار، تقاوي ذرة صفراء بقيمة 854.1 ألف دولار، حبوب العصافير بقيمة 566.5 ألف دولار  شوفان بقيمة 69.3 ألف دولار، ذرة صفراء بقيمة 23 ألف دولار.

أما عن أعلى عشر دول استوردت مصر منها الحبوب خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2023، جاءت روسيا فى المرتبة الأولى بقيمة 982.7 مليون دولار، تليها أوكرانيا بقيمة 315.3 مليون دولار، البرازيل بقيمة 266.7 مليون دولار والأرجنتين بقيمة 153.7 مليون دولار، رومانيا بقيمة 62.4 مليون دولار، الهند بقيمة 48.3 مليون دولار، أستراليا بقيمة 8.3 مليون دولار، تايلاند بقيمة 7 ملايين دولار وأمريكا بقيمة 5.2 مليون دولار، ومولدافيا بقيمة 4.4 مليون دولار.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء الحبوب الواردات المصرية

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