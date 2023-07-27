الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"DMC" تعلن تفاصيل انطلاق بطولة "البادل" وحفل أحمد سعد بمهرجان العلمين

أحمد سعد بمهرجان
أحمد سعد بمهرجان العلمين

كشفت هدير جميل، مراسلة فضائية "DMC"، عن استعدادات انطلاق أول مباراة ببطولة الـ"بادل"، بعد عروض مفاجئة للجماهير بحفل الفنان أحمد سعد، اليوم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

انطلاق البطولة الدولية لـ"بادل التنس"

وقالت المراسلة إن مباراة بطولة الـ"بادل" ستنطلق اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة التاسعة.

حفل الفنان أحمد سعد

وتابعت أن بطولة الـ"بادل" تأتي بالتزامن مع دخول الجماهير لحفل الفنان أحمد سعد في منطقة الآرينا، المقرر بدؤها في تمام الساعة السادسة مساءً، ولكن بداية الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتقام البطولة الدولية لـ"بادل التنس" لأول مرة على أرض العلمين بمشاركة 100 لاعب من 15 دولة مختلفة.

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