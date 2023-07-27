محافظ بورسعيد: مضمار جديد للدراجات بالحارة الخدمية ضمن تطوير شارع 23 يوليو

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن الانتهاء من أعمال إقامة مضمار للدراجات بالحارة الخدمية أمام الجبانات وذلك ضمن تطوير شارع ٢٣ يوليو، والذي شهد أعمال تطوير على أعلى مستوى على مرحلتين، وبدأ مشروع تطوير و رفع كفاءة ورصف شارع ٢٣ يوليو من أمام نادي العاملين بالمحافظة والأحياء ببورسعيد وحتى استاد النادي المصري.

وأشار محافظ بورسعيد، أن مضمار الدراجات بشارع ٢٣ يوليو، يأتي ضمن خطة المحافظة للتشجيع على ممارسة الرياضة وتوفير منافذ متعددة للمواطن، للقيام بالأنشطة الرياضية المختلفة، في ظل التطور الذي تشهده المحافظة في قطاع الرياضة خلال الٱونة الأخيرة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد، ضمن خطط التنمية الجارية على كل الأصعدة، للارتقاء بحياة المواطنين.