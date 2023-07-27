بعد ختامه تفاصيل اسبوع الخدمة لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

اختتم أمس أسبوع الخدمة الثاني لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حول العالم، والذي انعقد في الفترة من 19 وحتى 26 أغسطس 2023، وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وشارك في أسبوع الخدمة الثاني لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مايقرب من 150 شابًا وفتاة من حوالى 30 إيبارشية حول العالم.

وخلال انعقاد أسبوع الخدمة الثاني لشباب الكنيسة زار المشاركون المتحف المصري الكبير، واستمعوا لشرح مفصل عنه، كما زاروا دير مارمينا بصحراء مريوط، وكان في استقبالهم الأنبا كيرلس أفامينا، أسقف ورئيس دير مارمينا بصحراء مريوط، وزيارة مركز شباب الجزيرة والتقوا بوزير الشباب عبر "ZOOM"، فيما استمعوا لمحاضرة عن القضايا التي تواجه المرأة في مصر ودور المكتب البابوي للمشروعات في التنمية المستدامة والتي قدمتها بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات.

كما التقي شباب أسبوع الخدمة الثاني مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، كما شاركوا مع تسبحة وأمسية روحية مع نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر

- ماهي ملتقيات لوجوس؟

وكان قد كشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عن كواليس فكرة ملتقيات لوجوس للشباب، قائلا انه في عام 2014 قمت بأول زيارة إلي كندا وذلك بعد تجليسي بنحو عامين، وقضيت هناك شهرا كاملا في زيارة كنائسها و معالمها.



وتابع: وفي زيارة أحدي الكنائس وقف كورال الأطفال – أولاد وبنات في العاشرة من عمرهم – ينشدون بعض الترانيم الجميلة ومن بينها ترنيمة قالوا فيها: يا رب بارك أشجار كندا.. ونجوم كندا.. وانهار كندا.. وشوارع كندا.. ولم يذكروا أي شئ عن مصر وقتها استشعرت خطرا إن هذه البراعم الصغيرة سوف تنسي مصر الأرض الأم نشأت عليها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.. وليس هم فقط ولكن أيضا خدامهم وخادماتهم.

وتابع: وعندما عدت إلي مصر فكرت كثيرا ماذا نعمل لأجل هذه الأجيال من دول كثيرة و ابيارشيات عديدة.. وبدأنا التنفيذ بإنشاء مركز لوجوس للمؤتمرات بالمقر البابوي في أحضان دير الانبا بيشوي بوادي النطرون في مصر وراعينا أن يكون مركزا متكاملا في خدماته وإمكانياته وأيضا علي أعلي درجة من الضيافة والإقامة ويستوعب حوالي مائتي فرد.. وافتتحناه أوائل عام 2016

وفي نهاية عام 2017 بدأنا مجموعة من الآباء والخدام والخادمات التخطيط الدقيق لإقامة “الأسبوع العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية” والذي تم في أغسطس 2018 تحت شعار العودة للجذور وكان أسبوعا ناجحا وفاق ما كنا نتوقع.