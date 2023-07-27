بينها حفل "عز الأسطول" فى قبة الغورى.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

يحتشد اليوم الخميس 27 يوليو 2023، بالعديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

وينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، العديد من الأنشطة عبر مراكزه الإبداعية في القاهرة والإسكندرية، ففي الثامنة مساء، يحتضن مركز إبداع قبة الغوري بالحسين، حفل يحييه الفنان عز الأسطول وفرقته الموسيقية.

ويضم برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغانى منها: "أنشودة آمون رع، مدد يا الله، عبد القادر، ومشيت، فى الحسين، عجبى، العزوبية، نسى نسى، وفوج النخل".

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ يقيم بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك، حفل "روعة نغم" بقيادة الفنان ياسر أنور.

تقدم الفرقة باقة من الأغانى التراثية منها: الحلوة دى، زورونى كل سنة مرة، خفيف الروح، أهو ده اللى صار، عرفت الهوى، نسم علينا الهوى، يمكن على باله حبيبى .

ــ مقتطفات فنية لمركز تنمية المواهب بمسرح سيد درويش

وفي السابعة والنصف، يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، حفلا فنيا بعنوان “مقتطفات فنية لمركز تنمية المواهب”.

يتضمن برنامج الحفل مقتطفات فنية من فصول مركز تنمية المواهب الجيتار والغناء العربي والعود والفلوت والإيقاع والبيانو.

ــ حفل فريق ضّ عليها شدة بمركز محمود سعيد

وفي الثامنة مساء، يقام بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، والتابع لقطاع الفنون التشكيلية، وبمناسبة العيد القومي لمحافظة الإسكندرية، حفل موسيقي لفريق ضّ عليها شدة .

في سياق متصل، يحتضن مسرح قصر ثقافة الشاطبي في الإسكندرية أيضا، أمسية ثقافية شعرية تحت عنوان “العزف على أوتار الكلمات”، بمشاركة كل من الشاعرين، أحمد فضل شبلول، وجابر بسيوني، والشاعرة هبة الفقي، والشاعرة أماني شكم، وبمشاركة الكاتب الروائي علاء أحمد.

ــ الحروب اللامتماثلة بمتحف القوات الجوية

وفي السادسة مساء وحتى الثامنة، يستضيف متحف القوات الجوية المصرية، بمقره الكائن في طريق العروبة بجوار مستشفى الجلاء للقوات المسلحة، حفل توقيع سلسلة كتب “الحروب اللامتماثلة”، للباحثة دكتور غادة محمد عامر.

“الحروب اللامتماثلة”، سلسلة كتب تركز على حروب المستقبل، ودور التكنولوجيا فيها وأثرها على الأمن القومي المصري والعرب، وقد استعانت المؤلفة في هذه الكتب إلى بحوث علمية استخدم فيها أكثر من 1000 مرجع أجنبي ووثائق دولية.

ــ حفل فرقة “إستابينا” بمعهد جوته

وفي السابعة مساء، يقام بمعهد جوته بالدقي، حفل فني موسيقي، والذي يحييه فريق “إستابينا”، وهو مشروع شكلته الثقافات الموسيقية والتقاليد واللغات المختلفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. يجلب الموسيقيون خلفياتهم ولغاتهم وأصواتهم المختلفة إلى المشروع، حيث يتم التعبير عن أوجه التشابه والاختلاف الثقافي من خلال الموسيقى.

ويتكون الفريق من: محمد سامي (غناء عود)، أحمد سامي (كيبورد)، مورجان (غناء وإيقاع)، سالفاتور (غناء)، محمد صبري (جيتار)، أليخاندرو (إيقاع)، محمود سامح (غناء)، ماجد مرزوق (كمان).

كما يحتضن المعهد في التاسعة مساء، العرض المسرحي “نفرتيتي .. ملكة مدينة النور”، والمقتبسة عن رواية نجيب محفوظ “العائش في الحقيقة”.

وفي السابعة والنصف، وضمن ملتقى الكتب الذي ينظمه معهد جوته أيضا، مناقشة رواية لهفة وشجن"، للكاتب الروائي الألماني بودو كيرشهوف. وتناقش الرواية وتقدم لها المترجمة هبة شريف.

يليها في التاسعة مساء، الحفل الشهري لفرقة الطنبورة البورسعيدية، وذلك على مسرح الضمة، بمركز المصطبة للموسيقى الشعبية، بمقره الكائن بحارة البلاقسة بعابدين.