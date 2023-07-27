بعد حل مجلس الإدارة.. إيقاف الحسابات البنكية لنادى السنطة الرياضى

قررت إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، برئاسة الدكتور محمد شلبي، وبإشراف المحاسب يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، توجيه خطابات للبنوك لإيقاف كل الحسابات البنكية الخاصة بنادي السنطة وإلغاء كل التوقيعات لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بناء على قرار وزير الشباب والرياضة بحل المجلس واعتباره والعدم سواء بسبب المخالفات المالية الإدارية التي ارتكبها المجلس، على أن يتم التحقيق من جديد في هذه المخالفات.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أصدر قرارًا بحل مجلس إدارة نادي السنطة الرياضي، وأوضح مصدر من مديرية الشباب والرياضة أن لجان التحقيق المُشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالغربية تمكنت من إثبات وجود تلك المخالفات، والتي ارتكبها مجلس إدارة النادي المنتخب.

وبحسب البند 97 و98 من اللائحة المالية الصادرة عام 2021 من اللائحة الاسترشادية للأندية، فإن هذه المخالفات تعد جرائم تستدعي حل المجلس الإداري، ونتيجة لذلك، قرر وزير الشباب والرياضة حل مجلس إدارة نادي السنطة الرياضي.