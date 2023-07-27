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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. مابولولو هداف الدورى المصرى موسم 2022-2023

كريستوفاو مابولولو
كريستوفاو مابولولو

توج الأنجولي كريستوفاو مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، بجائزة هداف الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023.

وسجل مابولولو 16 هدفا على مدار الموسم، وبات تاسع لاعب أجنبي يحصد لقب هداف الدوري المصري في تاريخ المسابقة.

كما أنه صار اللاعب الثاني من أنجولا والثاني من فريق الاتحاد السكندري الذي يتوج باللقب.

وجاء ترتيب هدافي الدوري لموسم 2022-2023 على النحو الآتي:

1-  كريستوفاو مابولولو – الاتحاد – 16 هدفا

2-  أحمد سيد "زيزو" – الزمالك – 13 هدفا

3-  محمد حمدي زكي – أسوان – 12 هدفا

4-  محمد شريف – الأهلي – 11 هدفا

5-  أحمد الشيخ – غزل المحلة – 11 هدفا

الأنجولي كريستوفاو مابولولو الدورى المصرى هداف الدوري المصري موسم 2022

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