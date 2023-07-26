الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: "سعيد بانتهاء مسابقة الدورى.. ونستعد لكأس مصر"

مارسيل كولر
مارسيل كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة المصري لم تكن قوية أو صعبة على الفريقين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: «الهدوء سيطر على المباراة، والمنافس حصل على بعض الفرص خلال الشوط الأول وفرصة في آخر الشوط الثاني، بينما سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، وتحصل على العديد من الفرص، خاصة في الشوط الثاني».

واستكمل كولر تصريحاته: «سعيد بانتهاء الدوري، ولكن الموسم لم ينته، لدينا منافسة قوية في كأس مصر الأحد المقبل، لذلك علينا الحفاظ على قوتنا وتركيزنا حتى النهاية، لأننا أمام منافسة في بطولة جديدة».

وعن تحديد عناصر من الشباب للانضمام إلى قائمة الموسم المقبل، قال «كولر» إنه صعب للغاية الحديث عن هذا الأمر الآن.  

وأضاف: «لم نتفاجأ بمستوى عناصر الشباب والناشئين، لأنهم جميعًا يتبادلون التواجد في تدريبات الفريق الأول على مدار الموسم، وجميعهم عناصر مميزة، لكن  يحتاجون لبذل مجهود كبير لحجز مكان في الفريق الأول، وأنا أعرف كل عناصر الناشئين والشباب، وأعلم من الأقرب إذا بذل مجهودًا كبيرًا للانضمام للفريق الأول».

وعن الجدية في التعامل مع المباريات، قال كولر: «نحن نتعامل بجدية مع كل المباريات، لأننا نمثل ناديًا كبيرًا يشجعه مئات الملايين وينتظرون دائمًا الأفضل، لذا أنقل هذا الشعور للاعبين، لأنني أحب أن أجد اللاعبين في كل لحظة يقدمون أفضل ما لديهم في كل مباراة، لإسعاد الجماهير وتقديم ما يستحقونه».

السويسري مارسيل كولر الاهلى الدورى المصرى كاس مصر

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كولر: "سعيد بانتهاء مسابقة الدورى.. ونستعد لكأس مصر"

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