انتشال جثة طالب غرق فى مياه نهر النيل ببنى سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأربعاء، جثة طالب غرق في مياه النيل بجوار معدية النوابعة بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بغرق طالب في مياه النيل بجوار معدية النوابعة بمركز ببا، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الإنقاذ النهري بمديرية الأمن لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية القانونية اللازمة.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من انتشال الجثة ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب يدعى" عبدالله. ا .ط" يبلغ من العمر 14 عاما، ويقيم بقرية الحيبة بمركز الفشن، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.