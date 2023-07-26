رامى ربيعة رجل مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى

حصل رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على جائزة رجل مباراة المارد الأحمر أمام المصري البورسعيدي التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن الجولة الـ30 المؤجلة من بطولة الدوري.

وتعادل الأهلي بدون أهداف في ختام مسابقة الدوري الممتاز أمام المصري البورسعيدي.

وقدم رامي ربيعة أداءً مميزًا للغاية طوال المباراة، ونجح رفقة زملائه في خط الدفاع والحارس علي لطفي في الحفاظ على شباك الفريق نظيفة.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط عند 83 في الصدارة متوجًا باللقب، كما رفع المصري رصيده عند 48 نقطة في المركز الخامس.