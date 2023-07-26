الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رامى ربيعة رجل مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى

رامي ربيعة
رامي ربيعة

حصل رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على جائزة رجل مباراة المارد الأحمر أمام المصري البورسعيدي التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن الجولة الـ30 المؤجلة من بطولة الدوري.

وتعادل الأهلي بدون أهداف في ختام مسابقة الدوري الممتاز أمام المصري البورسعيدي.

وقدم رامي ربيعة أداءً مميزًا للغاية طوال المباراة، ونجح رفقة زملائه في خط الدفاع والحارس علي لطفي في الحفاظ على شباك الفريق نظيفة.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط عند 83 في الصدارة متوجًا باللقب، كما رفع المصري رصيده عند 48 نقطة في المركز الخامس.

رامى ربيعة الاهلى المصرى البورسعيدى مباراة الأهلي والمصري تعادل سلبي

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