الأهلى ينهى مشواره فى الدورى بالتعادل مع المصرى

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022- 2023 بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط عند 83 في الصدارة متوجًا باللقب، كما رفع المصري البورسعيدي رصيده عند 48 نقطة في المركز الخامس.

أحداث الشوط الأول

المباراة بدأت مفتوحة من جانب الفريقين، لكن بوجود سيطرة من جانب فريق المصري.

في الدقيقة 4 أرسل خالد عبدالفتاح تمريرة من جهة اليمين للاعب محمد فخري على حدود منطقة الجزاء، ولكن لم يسيطر عليها الأخير لتصل لدفاع المصري.

الظهور الأول لصالح المصري في الدقيقة 10، جريندو توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، ثم سدد الكرة ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

المصري كاد أن يتقدم في الدقيقة 14 بعدما أرسل إلياس الجلاصي الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها عماد الدين بوبكر برأسية من على القائم الثاني وتابعها مروان حمدي برأسية، ولكن شتتها محمد فخري من على خط المرمى.

في الدقيقة 27 كاد أن يتقدم الأهلي بعد ركلة حرة سددها كريستو بشكل رائع مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 37 انطلق كريستو بشكل رائع وسدد كرة قوية بيسراه مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 39 أضاع مروان حمدي فرصة خطيرة لصالح المصري بعد رأسية مرت فوق العارضة.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي بدأ الشوط الثاني بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة 50 بعدما استلم رأفت خليل الكرة داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين بعد تمريرة رائعة من قندوسي، وسدد الكرة ولكن نجح الحارس محمود جاد في التصدي لها بقدمه.

خالد عبدالفتاح توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وسدد الكرة، ولكن أمسك بها الحارس محمود جاد بسهولة.

وحرم القائم فريق الأهلي من التسجيل في الدقيقة 57 بعدما أرسل كريستو الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية، وتابعها معتز محمد برأسية من على القائم الثاني، ولكن ارتدت من القائم الأيمن ثم تابعها كوكا بتسديدة مباشرة مرت لخارج الملعب.

وأجرى الأهلي تبديلًا أول في الدقيقة 70 بخروج المدافع معتز محمد ونزول محمد أحمد زعلوك.

مروان حمدي أهدر فرصة هدف مؤكد لصالح المصري في الدقيقة 79 بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء بعيدة تمامًا عن المرمى.

المصري هدد مجددًا مرمى الأهلي بعد تسديدة من عبده يحيى داخل منطقة الجزاء تصدى لها علي لطفي.