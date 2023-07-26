الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الاستعدادات النهائية لحفل أحمد سعد فى العلمين الجديدة

سعد
سعد

حصل "الدستور" على الصور الأولى للاستعدادات النهائية لحفل الفنان أحمد سعد على مسرح "أرينا العلمين"، المقرر إقامته غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن احتفالات مدينة العلمين الجديدة.

ودخل أحمد سعد في الاستعدادات الأخيرة لحفله الغنائي، والذي سيقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة والتي طرحها طوال الفترة الماضية ضمن أغاني الصيف التي طرحها للموسم الجاري 2023.

وشارك أحمد سعد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام يعلن من خلاله عن حفل العلمين، قائلًا: "مساء الخير، على كل جمهوري الحبيب، أنا عندي حفل غنائي في العلمين يوم الخميس القادم، هيكون حفل مميز، وبصراحة مش هعمل أى حاجة جديدة أو غريبة، وهطلع أغني الأغاني بتاعتي، مستنيكم يوم 27".

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