الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حلوة يا بلدى.. هشام خرما يقدم إبداعات لحنية عصرية على المكشوف بالأوبرا (صور)

هشام خرما
هشام خرما

حالة فنية فريدة تضمنتها فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

فعلى المسرح المكشوف رحب الموسيقار هشام خرما بالحضور معبرًا عن سعادته بلقاء جمهوره بعد فترة غياب وانضمام أعضاء جدد لمجموعته الموسيقية.

أجرى خرما، خلال الحفل حوارًا بين الآلات الشرقية والغربية ليخلق إبداعات مفعمة بروح العصر، ومن خلال جمل لحنية مبتكرة، أشعل حماس الجماهير، وقدم مجموعة من مؤلفاته الخاصة كان منها "أندلس، فيرست فواياج، كن، أمل، خلخال، وادى الملوك، الحكاية، إيمان، مركش، بدر، تحرك، الغروب، اليقين، البداية، النهاية.. إلى جانب عدد من الألحان الشهيرة منها حلوة بلادي لبليغ حمدى، شمس الزناتى لهانى شنودة وغيرها".

يذكر أن هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقي، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين، أطلق ألبومين تضمنا توجهاته الموسيقية الإبداعية هما اليقين وكُن وسبقهما بألبوم أرابيسك الذي تعاون خلاله مع الموسيقار اليونانى يانى.

 

 

 

 

الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الموسيقار هشام خرما حلوة بلادي

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