الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة المشادة بين عضو المجلس ورئيس الحمام

محمد أبو الوفا
محمد أبو الوفا

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، ما تم تداوله عن وجود مشادة واشتباكات بالأيدي بين محمد أبوالوفا عضو المجلس وعدلي رسلان، رئيس نادي الحمام في الساعات القليلة الماضية.

أصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا جاء فيه: "تابع الاتحاد المصري ما تناولته بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا خلال الساعات المنقضية من حدوث اشتباكات بين أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأحد رموز أعضاء الجمعية العمومية".

وأضاف البيان "يؤكد المجلس علاقته الوطيدة والمتينة بجمعيته، وأن الأمر تم تصويره بصورة مغايرة تمامًا لما حدث، ويؤكد مجلس إدارة اتحاد الكرة ثقته واعتزازه بجمعيته العمومية وأن كرامتها جزء لا يتجزأ من كرامة مجلس إدارة الاتحاد".

اتحاد الكرة محمد ابو الوفا رئيس نادي الحمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة

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