خبيرة فلك توضح تأثير تراجع كوكب الزهرة على مواليد الأبراج المختلفة

يتساءل الكثير من الناس المهتمون بعلم الفلك عن تأثير تراجع كوكب الزهرة على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة، وأيضا عن تأثير دخول كوكب المريخ محيط برج الأسد.

لذلك تجيب عالمة الفلك وخبيرة الأبراج منى أحمد عن تأثير تراجع كوكب الزهرة على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة من خلال التقرير التالي في تصريحات خاصة للدستور.

تقول: موسم تراجع كوكب الزهرة عادة بيكون الأسوأ للعلاقات العاطفية ظاهريا، لكنه موسم مهم جدا لكشف نوايا وحقائق الآخرين تجاه الأشخاص بعضهم البعض.

فمن الطبيعي أن يكون موسم انفصال في الكثير من العلاقات العاطفية وسماع عن انفصالات وطلاق كثير في وسط المشاهير، سواء على مستوى الإعلام أو مشاهير السوشيال ميديا.

وفي نفس الوقت هو موسم عودة علاقات عاطفية قديمة او أشخاص منفصلين، ولكن يجب الحذر لأن ذلك الرجوع هو رجوع مؤقت ودرس اخير حتى يقيم الأشخاص علاقاتهم ويعرفوا سبب وقوع الغلط وسيقومول بالرجوع مرة أخرى ولكن سيختفوا مرة أخرى عندما يستقيم كوكب الزهرة.

وتستكمل: تراجع كوكب الزهرة بيكشف الوجه الحقيقي للعلاقات بعيد عن الاهتمام والاندفاع القوي الذي كان يميز بعض العلاقات العاطفية.

وهناك أيضا في نفس الوقت من تراجع كوكب الزهرة، دخول كوكب المريخ محيط برج الاسد، مما يجعل بعض الناس تحتاج الى البحث عن العمق والمعني الحقيقي لعلاقتهم العاطفية وعلاقاتهم الإنسانية مع الآخرين، فذلك بيكون اقوي اختبار للعلاقات، ويجب أن يعرف وقتها الناس أنها كانت علاقات غير حقيقية وكلها كانت أما لمصالح مادية أو عملية أو لمتعة وقتية او تقضية وقت فراغ لأن بعضهم سيجدوا الطرف الآخر بيقوم بالاختفاء تدريجيا ويعطي حجج كثيرة لذا يجب قطع التعلق وقطع تلك العلاقات على الفور.

وتضيف: وقت رجوع واستقامة كوكب الزهرة سيكون في شهر نوفمبر وستدخل محيط برج الميزان وستشهد تلك الفترة عودة علاقات عاطفية قديمة كثيرة ولكن بعد مايكون قد فات الاوان.

ومن الممكن أن يسبب ذلك مشاكل بحركة نقل البضائع أو الاستيراد والتصدير، وسيزيد النفاقات بشكل مبالغ فيه ومشاهير كثيرة سيتعرضوا لانتقادات على السوشيال ميديا بسبب طريقة انفاقهم او شرائهم لاشياء غالية او عمليات تجميل فاشلة أو بسبب ارتدائهم ملابس غريبة.

خلال أول أسبوع من شهر أغسطس غير مستحب بداية أي شئ جديد ولا كتابة عقود او شراء شئ غالي ولا إجراء عمليات جراحية غير ضرورية.

بسبب حركة الكواكب والنجوم السماء سيكون بها زوايا ثقيلة تتسبب في زيادة حالات الانفصال المفاجئة وبتأثر بشكل سلبي على المزاج والوضع الصحي ولكن في نفس الوقت بها كارما عظيمة فاحذروا أي شئ ممكن تتسببوا فيه بأذي لأي شخص.