الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الهلال يعلن التعاقد مع مالكوم قادمًا من زينيت سان بطرسبرج

مالكوم
مالكوم

أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع البرازيلي مالكوم، لاعب فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي ضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب مالكوم 33 مباراة بقميص زينيت سان بطرسبرج خلال الموسم المنقضي، وسجل 26 هدفًا وصنع 9 لزملائه في الفريق.

ونشر النادي فيديو عبر حسابه الرسمي عبر منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، لإعلان التعاقد مع مالكوم، واختار النادي استخدام صورًا للاعبي الفريق البرازيلين السابقين وعلق: "راقص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبا".

وبدأ مالكوم مسيرته ضمن صفوف شباب نادي كوريثنيانز وانتقل للفريق الأول في شتاء 2014، وقضى موسمين مع النادي قبل أن ينتقل لنادي بوردو الفرنسي في شتاء 2016، ثم بعد موسمين ونصف مع النادي الفرنسي انتقل لنادي برشلونة الإسباني بعدما كان على بعد خطوات قليلة من الانتقال لنادي روما، ولكن مسيرته مع برشلونة لم تستمر أطول من موسمين.

نادي الهلال الهلال السعودي مالكوم زينيت سان بطرسبرج الانتقالات الصيفية

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