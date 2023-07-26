الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قناة الناس| أمين الفتوى يوضح الفرق بين الفجر الصادق والكاذب (فيديو)

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وقت صلاة الفجر يدخل بطلوع الفجر الصادق، لأن لدينا الفجر الصادق والفجر الكاذب.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الأربعاء، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أن الفجر الكاذب يكون قبل الفجر الصادق بوقت قليل، مشيرًا إلى أن الفجر الكاذب لا يترتب عليه أي حكم سواء بالامتناع عن الطعام أو الشراب إذا كان الإنسان سيصبح صائما ولا يترتب عليه أيضًا أن يصلي الإنسان صلاة الفجر.

وأوضح أن وقت صلاة الفجر يدخل حينما يخرج الفجر الصادق بانتشار بياض في الأفق، والمرتبط الآن بالتوقيت المدون في النتائج، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت مأخوذ من الشرع.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، ويصبح ما يصليه الإنسان يسمى قضاء وليس أداء. 

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس الفجر الصادق فجر كاذب فتاوى الناس

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