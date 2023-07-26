وزير التعليم: 91.1% نسبة النجاح فى الجيولوجيا للثانوية العامة

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

يذكر أن انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، من أعمال تصحيح مواد امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، ورصد الدرجات داخل الكنترولات بشكل إلكترونى، حيث انتهت أعمال تصحيح مواد الأحياء، الفلسفة والمنطق، والرياضيات.

فيما انتهت الوزارة من تصحيح عدد من المواد الامتحانية، وهي، (اللغة العربية، اللغة الاجنبية الأولي، اللغة الاجنبية الثانية، الجغرافيا، التاريخ، الفيزياء، الكيمياء، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء).