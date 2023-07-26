وزير التعليم يعلن مؤشرات النجاح فى الجيولوجيا والرياضيات التطبيقية وعلم النفس والاجتماع

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا، والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

وقال وزير التعليم إن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.