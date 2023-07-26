الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة ربيع: تعميق وتوسعة قناة السويس تحسن الملاحة بنسبة 28%

أسامة ربيع
أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة ضخت 143 مليارً و864 مليون دولار إلى الخزانة العامة المصرية منذ التأميم.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "نعمل على تسهيل عمليات عبور السفن من قناة السويس خصوصًا في الجزء الجنوبي".

كما أكد أن أعمال تعميق وتوسعة قناة السويس ستسهم في تحسين الملاحة بنسبة 28% وسنشهد انفراجة كبيرة جدًا في حركة عبور السفن وهو ما بدأ يتحقق بالفعل.

وتابع: "نعمل في الوقت الذي تكون فيه القناة خالية لكي لا نعطل السفن والرئيس السيسي وجه بعدم توقف القناة عن العمل".

الفريق أسامة ربيع أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الحياة اليوم تعميق قناة السويس

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