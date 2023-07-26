الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأولى على الثانوية الأزهرية علمى: نجاحى بداية الطريق لا نهايته

أسماء
أسماء

قالت الطالبة أسماء عبدالله، الأولى على الثانوية الأزهرية القسم العلمي، إنها كانت تحرص على المذاكرة ساعات متوسطة في اليوم دون إرهاق نفسها، بهدف تحصيل الكم الأكبر وهي في قمة تركيزها.

وتابعت الأولى على الثانوية الأزهرية: لم يتوقف الأمر على الحضور في المعهد، بل كنت حريصة على زيادة معرفتي بالدروس الخصوصية في كل المواد، ونجاحها في الثانوية الأزهرية هو البداية لبناء مستقبلها وليست نهاية المطاف.

ويعقد الأزهر الشريف غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، حيث يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن ينظم المركز الإعلامي للأزهر وقائع المؤتمر الصحفي، مع بثه مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها: العلمي والأدبي وأدبي كفيف، ونسب النجاح العامة، ونسب النجاح لكل قسم، مع إحصاءات وأرقام بكل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومواعيد الطعون، وكيفية الحصول على النتيجة.

الطالبة أسماء عبد الله الثانوية الأزهرية

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