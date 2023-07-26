تشكيل المصرى أمام الأهلى فى الدورى.. الليلة

أعلن ميمي عبدالرازق، المدير الفني لفريق المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مواجهة الأهلي في اللقاء الذي سيقام على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجل من الجولة الثلاثين من الدوري العام.

يدير اللقاء محمد معروف حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد نوفل ومحمود كثير كمساعدين، إضافة إلى أحمد ناجي حكمًا رابعًا فيما تم إسناد مهام حكم الفيديو لمحمود بسيوني بمعاونة من زميله أسامة السيد.

ويقود مروان حمدي هجوم المصري في لقاء اليوم إلى جانب محمد جريندو و الياس الجلاصي، وحسام جريشة.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أسامه الجزار، أحمد عماد، عماد الدين بوبكر، حسين السيد.

خط الوسط: عمرو موسى، حسن علي، حسام جريشة ، الياس الجلاصي ، محمد جريندو.

خط الهجوم: مروان حمدي.

وضمت دكة البدلاء كلًا من: محمد شحاته، اسلام المزين، كريم العراقي، اسلام عطية، محمد الفيومي، زياد فرج، عبده يحيى، فرانك أوتوجا، ورجب عمران.