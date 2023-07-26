الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص توفي إثر حادث تصادم بأكتوبر

جثة
جثة

صرحت جهات التحقيق باكتوبر بدفن جثة شخص لقى مصرعه إثر حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر، عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفي اعلى الطريق الأوسطى بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف. 

وبالفحص تبين اصطدام سيارة بشخص مما تسبب فى وفاته  وتم نقله جثته إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي  لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

أكتوبر مصرع حادث تصادم الطريق الاوسطي التحريات

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