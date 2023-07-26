الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الثلاثاء.. احتفالية غنائية لإحياء ذكرى ثورة يوليو بـ"الإنتاج الثقافى"

د.نيفين الكيلاني
د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية

يختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ضمن فعاليات ملتقى الهناجر الثقافي احتفالاته بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة باحتفالية غنائية، وذلك مساء يوم الثلاثاء المقبل على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بهذه المناسبة الوطنية الهامة.

وعقد قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ضمن فعاليات ملتقى الهناجر الثقافي ندوة بعنوان "يوليو 52..يونيو 2013.. ونظرة على مصر"، يوم الإثنين الماضى بمركز الهناجر للفنون، شاركت فيها كوكبة من الأكاديميين والكتاب الذين ألقوا الضوء على مسيرة ثورة يوليو وأثرها في حياة المصريين، وصولًا إلى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، وما حققته أيضًا من آثار إيجابية ملهمة.

من جانبه قال المخرج خالد جلال، إنه في ضوء توجيهات وزيرة الثقافة بضرورة الاهتمام بإبراز دور وأهمية المناسبات الوطنية في تعميق مفاهيم الوطنية والانتماء، وأهمية إبراز دور الثقافة والفنون التي كانت وستظل ظهيرًا للأحداث الفارقة في تاريخ الوطن، وبعد نجاح حفل نجوم مسابقة الأغنية الوطنية للشباب "أنا المصري"، والتي أقيمت بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، سيتم تقديم حفل جديد يضم كوكبة من الفائزين في المسابقة بمناسبة ثورة يوليو التي شكلت علامة فارقة في تاريخ مصر.

ويشارك في الاحتفالية كل من المطربات والمطربين: أميرة رضا، منار الشاذلي، مؤمن خليل، أحمد شرف، ومحمد سراج، بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت إشراف الفنان حاتم عزت، ليعيش جمهور الهناجر مع باقة متنوعة من أشهر الأغنيات الوطنية التي أثرت وجدان المستمع المصري والعربي.

الدكتورة نيفين الكيلاني قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال ثورة ٢٣ يوليو المجيدة مركز الهناجر للفنون

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