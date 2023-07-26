محافظ الدقهلية يشهد حفل ختام مسابقة "ديار الخير" لحفظ القرآن الكريم (صور)

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، حفل ختام مسابقة "ديار الخير لحفظ القرآن الكريم" بقرية الضهرية بمركز شربين، والتي نظمها حزب مستقبل وطن لأبناء مراكز ومدن محافظة الدقهلية.

شارك في حفل الختام 4 آلاف متسابق من أبناء المحافظة، وبحضور كل من النائب اللواء جمال عبدالظاهر أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالدقهلية وعضو مجلس الشيوخ والنائب طارق عبدالهادي أمين مساعد الحزب، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب مهندس رضا الشافعي أمين مساعد الحزب وعضو مجلس الشيوخ والنائبة شيماء نبيه أمينة المرأة بالحزب وعضو مجلس النواب، والدكتور أحمد عبيه أمين مساعد الحزب بالدقهلية والمهندس أحمد صبري أمين المجالس المحلية بالأمانة المركزية للحزب وطارق عرابي، ورشا النجار نائب رئيس تحرير الأهرام وأمين الإعلام بالحزب والدكتور محمد علي عبده أمين نقابة الزراعيين عضو هيئة مكتب الحزب بالمحافظة ودكتور فادي وجيه امين الطاقة والبيئة بأمانة الحزب بالدقهلية، وأحمد حماية أمين العمل الجماهيري للحزب بالمحافظة واللواء ماهر هاشم رئيس مركز ومدينة شربين ممثلي وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالدقهلية ونواب رئيس مركز ومدينة شربين.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للقيادة السياسية علي الجهود المبذولة لتوفير المناخ الملائم لجميع الفئات؛ للمشاركة في الفاعليات الاجتماعية الهادفة، وتقدم "مختار" بالتهنئة للفائزين علي كل المستويات في مسابقة ديار الخير لحفظ القرآن الكريم.

وأشاد مختار بدور حزب مستقبل وطن الكبير في إثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، كما ثمن دورهم في المشاركة المجتمعية والتي تأتي من باب المسئولية تجاه المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أن حزب مستقبل وطن له دور كبير خلال الفترة الماضية، في إقامة العديد من الفاعليات المختلفة لخدمة المواطنين ومنها إقامة معارض للسلع المخفضه للمواطنين لمواجهة أزمة ارتفاع بعض السلع الغذائية الضرورية، وتوزيع الأدوات المدرسية علي طلاب المدارس، وإقامة حفلات زواج جماعي، وتنفيذ قوافل طبية، وإجراء عمليات قلب مفتوح وعمليات زراعة القرنيه لغير القادرين، والمشاركة في ترميم وصيانة المدارس، وكذلك ترميم المنازل لغير القادرين، والمشاركة في محو الأمية، وكذا التحفيز علي حفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلي إقامة الأنشطة الرياضية المختلفة، ومنها دوري كرة القدم علي مستوي الجمهورية والتي حظيت الدقهليه فيه بالمركز الأول.

وأشار مختار إلي أن الهدف من المسابقه هو التشجيع والتحفيز علي حفظ القرآن الكريم باعتباره منهاج الأخلاق والقيم النبيلة التي تساهم في رقي وازدهار المجتمع، كما أكد "مختار" أن الدقهلية دائماً في مقدمة المحافظات في المشاركة المجتمعية، وفي تقديم خدمات حكومية ومجتمعية متميزة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية..

من جانبه، قال النائب اللواء جمال عبدالظاهر أمين التنظيم بالدقهلية، أن هذه المسابقة استهدفت غرس وتعميق اهتمام الأجيال المتعاقبة بكتاب الله الكريم القرآن العظيم، بما يقودهم نحو القيم الأصيلة التي تحفظهم من كل الشرور.

وفي نهاية الاحتفالية سلم محافظ الدقهلية، وأمين تنظيم الحزب وقيادات الحزب شهادات التقدير والهديا المالية لعدد 222 فائزا بالمسابقة من أبناء المراكز والمدن والقري بالدقهلية ومنهم الفائز الأول والثاني والثالث الذين حفظوا القرآن الكريم كاملا، تم منحهم عمرة تقديرًا لهذا التفوق والنبوغ في حفظ القرآن الكريم كاملًا، هذا وقد قدم أمين تنظيم الحزب درع الحزب لمحافظ الدقهلية تقديرا لدوره ودعمه أنشطة الحزب بنطاق محافظة الدقهلية.

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