رئيس جامعة الأزهر يهنئ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

هنّأ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة المختلفة: «العلمي - الأدبي - الشعبة الإسلامية».

وقدّم رئيس جامعة الأزهر التهنئة إلى أسر الطلاب والطالبات الأوائل، داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية القادمة عقب التحاقهم بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

يذكر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قدم التهنئة قبل قليل إلى أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، وسوف يقوم فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، غدًا الخميس بإعلان تفاصيل النتيجة في مؤتمر صحفي الساعة 12 ظهرًا بمقر مشيخة الأزهر نيابة عن شيخ الأزهر.

وكان المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر، أعلن عن أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/ 2023م، وحصل على المركز الأول على القسم العلمي الطلاب: أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبوزيادة بكفرالشيخ)، وحبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفرالشيخ بكفر الشيخ)، وعصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية) بمجموع 649 بنسبة 99.85%، وجاء في المركز الأول على القسم الأدبي الطالبة: ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94%، وحصلت على المركز الثاني الطالبة: حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%، كما حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46%.

كما حصلت الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار (معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93.33%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبومندور بكفرالشيخ) بنسبة 92.22%، بينما جاء في المركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر (معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة آية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%، في حين حصلت الطالبة منة الله محمد أحمد، (معهد فتيات الشقر ببني سويف) على المركز الخامس بنسبة 90%.