الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأولى بالثانوية الأزهرية: الصلاة سر تفوقى وسأفتخر بمكالمة الإمام الأكبر طوال حياتى

الطالبة حبيبة
الطالبة حبيبة

قالت حبيبة السيد خليفة، ابنة كفر الشيخ الأولى بالثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية (علمي)، إنها كانت واثقة أن الله لن يضيع عملها التي اجتهدت فيه طوال العام بالمذاكرة والجد الاجتهاد، وأنها كانت لا تتوقع أن تكون ضمن قائمة الأوائل علي مستوي الجمهورية.

وأضافت في حديثها لـ"الدستور"، أنها تفاجأت بمكالمة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتهنئتها بحصولها على المركز الأول، مؤكدة أن تلك اللحظة ستظل تتذكرها وتفتخر بها طوال حياتها.

وأوضحت أن الدعم المعنوي الكبير الذي وفرته لها أسرتها كان بمثابة دفعة قوية للوصول إلى ما حققته ويبقي تأدية فروض الصلاة في أوقاتها هو سر التفوق الأول بالنسبة لها، لافتة إلى أنها تتمنى أن تدخل كلية الطب، وأن تصبح طبيبة ناجحة، موجهة الشكر لأسرتها.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ حصدت 3 مراكز في أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2023، إذ حصل على المركز الأول على القسم العلمي الطلاب: أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبوزيادة بكفر الشيخ ) بنسبة 99.58%، وحبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ) بنسبة 99.58%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبومندور بكفر الشيخ)بنسبة 92.22%.

ومن المقرر أن يعقد الأزهر الشريف غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 /2023م، حيث يعتمدها فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

حبيبة الأوائل الثانوية الأزهرية أوائل كفر الشيخ

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