حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة أمام قادش وديًا

كشف الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني لفريق الوكرة القطري، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام قادش وديًا ضمن تحضيرات الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

ويتواجد الدولي المصري حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي السابق في تشكيل الوكرة للمباراة الثانية بعد أن خاض ودية لاس بالماس السابقة والتي خسرها الفريق القطري بهدفين نظيفين.

وجاء تشكيل الوكرة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عمير السيد

خط الدفاع: يوسف الخطيب - لوكاس مينديز - ترنت ساينسبري - حازم شحاتة

خط الوسط: حمدي فتحي - عمر صلاح - رابح يحيى - أيوب عسال

خط الهجوم: جيلسون دالا - محمد بن يطو