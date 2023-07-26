فرنسا تعرب عن إدانة أى محاولة للاستيلاء على السلطة

أعربت فرنسا، الأربعاء، عن قلقها من الأحداث في النيجر على خلفية قيام بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر بمحاصرة القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.

وأدانت فرنسا، في هذا الشأن أي محاولة للاستيلاء على السلطة من خلال العنف، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وقالت عدة مصادر أمنية، الأربعاء، إن بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، بحسب سكاي نيوز.

فيما احتجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم في نيامي، الأربعاء، بعد فشل "المحادثات"، ومنح الجيش "مهلة" للحرس، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الرئاسة وكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه "عقب المحادثات، رفض الحرس الرئاسي الإفراج عن الرئيس، ومنحه الجيش مهلة"، وذلك بسبب حالة استياء لدى أفراد من الحرس الرئاسي الذين منعوا الوصول إلى مقر الرئاسة في نيامي.