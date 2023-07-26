الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: النصر يبدأ التحرك لضم إريك بايلى من مان يونايتد

إريك بايلي
إريك بايلي

يعمل نادي النصر السعودي على إنهاء صفقة التعاقد مع الإيفواري إريك بايلي، مدافع فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إريك بايلي قضى الموسم الماضي معارًا من مانشستر يونايتد لفريق مارسيليا الفرنسي، ثم عاد ليونايتد عقب نهاية الإعارة.

ووفقًا لما ذكره موقع جول العالمي، فإن النصر سيتحرك من أجل التعاقد مع إريك بايلي، ليضمه لصفوفه لتدعيم خط دفاعه.

ولعب إريك بايلي 23 مباراة بقميص مارسيليا خلال الموسم المنقضي، ولم يسهم في أي هدف.

وأشار الموقع إلى أن المفاوضات جارية بين الطرفين في الوقت الحالي، والأمور تبدو إيجابية فيما بينهما.

بدأ إريك بايلي مسيرته ضمن صفوف شباب نادي إسبانيول وصعد لفريق الرديف في 2013، ثم صعد للفريق الأول في الصيف التالي، وبعد 6 أشهر رحل لنادي فياريال ولعب ضمن صفوفه موسم ونصف، ثم انتقل لمانشستر يونايتد في صيف عام 2016 وقضى 6 سنوات مع الفريق قبل أن ينتقل لمارسيليا معارًا.

نادي النصر النصر السعودي إريك بايلي بايلي مانشستر يونايتد

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