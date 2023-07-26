الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كفر الشيخ تحصد 3 مراكز فى أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2023

الأوائل
الأوائل

حصدت محافظة كفر الشيخ، على 3 مراكز في أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2023، إذ حصل على المركز الأول في القسم العلمي الطلاب: أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبوزيادة بكفر الشيخ) بنسبة 99.58%، وحبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ) بنسبة 99.58%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبومندور بكفر الشيخ) بنسبة 92.22%.

وقام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأربعاء، يإجراء اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، معرباً فضيلته عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيدًا من التفوق في المراحل الجامعية.

ويعقد الأزهر الشريف، في الثانية عشرة من ظهر غدٍ مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 /2023، حيث يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن الإمام الأكبر.

ومن المقرر أن ينظم المركز الإعلامي للأزهر وقائع المؤتمر الصحفي مع بثه مباشرة على صفحات الأزهر على مواقع التواصل، وسيتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها: العلمي والأدبي وأدبي كفيف، ونسب النجاح العامة ونسب النجاح لكل قسم، مع إحصاءات وأرقام بكل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومواعيد الطعون، وكيفية الحصول على النتيجة.

الثانوية الأزهرية الأوائل طلاب الأزهر كفر الشيخ

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