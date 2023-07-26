إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق بشقة سكنية في السويس

أصيب 4 أشخاص إثر نشوب حريق بإحدى الوحدات السكنية بمحافظة السويس.

واستقبل مستشفى السويس العام 4 مصابين من أسرة واحدة بينهم أطفال، تراوحت إصاباتهم بين الحروق والاختناقات.

وتلقت هيئة الاسعاف بمحافظة السويس، بلاغا بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة فيصل ، واحتمالية إصابة سكانها.

ووجهت هيئه الاسعاف عددا من السيارات للتعامل مع مصابي الحريق ونقلهم لمستشفى السويس العام ان لزم الامر.

وكانت إداره الاطفاء بالحمايه المدنيه بمحافظه السويس قد تلقت بلاغا من سكان منطقه فيصل يفيد بنشوب حريق بالدور الثالث في احدى العمارات السكنيه.

ووجهت الحماية المدنية سيارة إطفاء إلى موقع البلاغ، نجحت في التعامل مع الحريق وإخماده.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق شب بسبب حدوث ماس كهربائي بأحد الأجهزة المنزلية نتيجة للتشغيل في ظل درجات الحرارة المرتفعة .