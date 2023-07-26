مُهنئًا أوائل الدبلومات الفنية.. محافظ كفر الشيخ: "تعودنا علي الصدارة"

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الطالب محمد رزق سليمان، الأول على مستوى الجمهورية، والحاصل على 578 درجة بنسبة 99.66% بمدرسة سيدي سالم الثانوية للبنين، والطالبه نرمين حسن سيد أحمد، الأولى على مستوى الجمهورية، والحاصلة على 535 درجة، بنسبة 97.27%، بمدرسة دسوق الثانوية الزراعية، والطالبه أمنية متولي ابراهيم عصفورة، الأولى على مستوى الجمهورية، والحاصلة على 485 درجة، بمدرسة الثانوية الزراعية بفوه، بنسبة 97%.



جاء التكريم وسط فرحة عارمة من الطلبة وأسرهم، باهتمام قيادات المحافظة بتكريمهم لتشجيعهم على مواصلة التقدم والنجاح بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء سعيد عماره، عضو مجلس النواب، وياسر منير، عضو مجلس النواب، واللواء عبد الحليم فايد، نائب مدير الامن، والدكتور لواء سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعميد أيمن كمال رزق، نائب المستشار العسكري، والمقدم أحمد زاهر، بالمكتب العسكري ورؤساء المدن، والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأعضاء برلمان الشباب.

وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وأسرهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به في الجد والاجتهاد، مشيرًا إلى أن المحافظة تعودت على احتلال الصدارة في مجال التعليم منذ عدة سنوات، سواء الحصول على مراكز الأوائل على مستوى الجمهورية، أو بالمسابقات والأنشطة المتعددة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، كما تمكن عدد من الطلاب الحصول على مراكز على المستوى الدولي، فضلا عن أنها تحصد مراكز متقدمة كل عام في نتائج الشهادات الثانوية والفنية.

وأضاف “نور الدين” أن التعليم الفني له مكانة خاصة، وهو شريك مع المحافظة في العديد من الأنشطة، والأعمال سواء عرض منتجات التعليم الفني وطرحها للجمهور بأسعار مخفضة، كما حدث في شهر رمضان الماضي، وما يحدث بشكل يومي من خلال منافذ المدارس الفنية، إضافة لتصنيع البرجولات والمقاعد والألعاب في الحدائق العامة مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بالتعليم الفنى باعتباره النواة الأساسية فى تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة لسوق العمل للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة.