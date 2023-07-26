عقب حريق مول تجاري.. محافظ مطروح يوجه بمراجعة إجراءات التأمين

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر والتقدير لجهود رجال الإسعاف والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة مرسي مطروح ومستشفى مطروح العام للمشاركة والتعاون في جهود الإطفاء وسرعة إسعاف المصابين بحريق أحد المولات التجاريه وسط شارع اسكندرية بمدينة مرسي مطروح ( مول دبى).

ووجه محافظ مطروح، لإدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمرور بمراجعة جميع المنشآت المشابهة والإطمئنان والتأكد من توافر إجراءات التأمين والالتزام باشتراطات الحماية المدنية بها ، حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات ، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.



وأوضح، أنه توجهت على الفور عدد سيارات الإطفاء 6 عدد سيارات الإسعاف 7 عدد سيارات المياه 9 منهم 6 لشركة المياه و3 سيارات مياه لمجلس مدينة مرسى مطروح.