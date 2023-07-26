الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عقب حريق مول تجاري.. محافظ مطروح يوجه بمراجعة إجراءات التأمين

حريق بمول تجاري بمطروح
حريق بمول تجاري بمطروح

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر والتقدير لجهود رجال الإسعاف والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة مرسي مطروح ومستشفى مطروح العام  للمشاركة والتعاون في جهود الإطفاء وسرعة إسعاف المصابين بحريق أحد المولات التجاريه وسط شارع اسكندرية بمدينة مرسي مطروح ( مول دبى). 

 

ووجه محافظ مطروح، لإدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمرور بمراجعة جميع المنشآت المشابهة والإطمئنان والتأكد من  توافر إجراءات التأمين والالتزام باشتراطات الحماية المدنية بها ، حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات ، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. 


وأوضح، أنه  توجهت على الفور عدد سيارات الإطفاء 6 عدد سيارات الإسعاف 7 عدد سيارات المياه 9 منهم 6 لشركة المياه و3 سيارات مياه لمجلس مدينة مرسى مطروح.

الحماية المدنية والإطفاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حريق مول تجاري شركة مياه الشرب والصرف الصحي محافظ مطروح مدينه مرسي مطروح

الأكثر قراءة

حسام البدرى: البطولة العربية تحدٍ قوى وجاهزون للمشاركة

بعد مكالمة الإمام الأكبر.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية

مصرع سيدة طعنها زوجها بالسكين خلال مشاجرة فى الدقهلية

الرئيس السيسى يصل إلى سان بطرسبرج للمشاركة في القمة الإفريقية الروسية

طلق نارى وطعنة نافذة.. ننشر صور شاب قُتل أثناء مشاجرة فى المطرية

غدًا.. الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا