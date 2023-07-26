مصرع 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في البحيرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي " القاهرة - اسكندرية " بنطاق دائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت جثامين الضحايا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت مع تلقي اللواء محمود عبد التواب هويدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى جثة 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من "عبد الرحمن عبد الحميد عبد العزيز، 52 سنة" و “محمود طارق عبد الباقى، 24 سنة” و “مصطفى زكى، 30 سنة”، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة.