الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يُتابع حالة مصابي حريق مول دبي (صور)

محافظ مطروح يُتابع
محافظ مطروح يُتابع حالة مصابي حريق مول دبي

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، جولة لمتابعة حالة مصابي حادث حريق أحد المولات التجارية بشارع الإسكندرية بمدينة مرسي مطروح، والذي أسفر عن إصابة 30 شخص واحتراق عدد من الباكيات والمحال التجارية. 

وزار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، مستشفى مطروح العام للاطمئنان على حالة المصابين وجهود الاسراع في علاجهم وإسعافهم. 

وقع حادث الحريق اليوم الأربعاء، بأحد المولات التجارية وسط شارع اسكندرية بمدينة مرسي مطروح وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف بعدد 9 سيارات  و7 سيارات حماية مدينة وكذلك 9 سيارات مياه منها 6 سيارات لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح و3 سيارات من مجلس المدينة للمشاركة و الاسراع في جهود الإطفاء.

وأضاف المحافظ، أنه تم نقل 30 مصابًا إلى مستشفى مطروح العام بجوار موقع الحادث، لتلقي الاسعافات اللازمة حيث تم تحويل حالة للعناية الحرجة و3  حالات بالعناية و18  حالة أخرى منهم 3 من رجال الحماية المدنية، وجارى متابعة حالتهم.

محافظ مطروح يُتابع حالة مصابي حريق مول دبي
محافظ مطروح يُتابع حالة مصابي حريق مول دبي
محافظ مطروح يُتابع حالة مصابي حريق مول دبي
محافظ مطروح يُتابع حالة مصابي حريق مول دبي
محافظ مطروح يُتابع حالة مصابي حريق مول دبي
محافظ مطروح يُتابع حالة مصابي حريق مول دبي
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IMG-20230726-WA0090
IMG-20230726-WA0087
IMG-20230726-WA0087
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IMG-20230726-WA0086
IMG-20230726-WA0085
IMG-20230726-WA0085
IMG-20230726-WA0084
IMG-20230726-WA0084
IMG-20230726-WA0083
IMG-20230726-WA0083
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