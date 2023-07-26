الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض تقريرًا عن أحداث تفويض 30 يونيو

30 يونيو
30 يونيو

عرضت فضائية إكسترا نيوز، تقريراً مفصلاً عن نزول الشعب المصري في 30 يونيو، حيث فاضت الميادين بالملايين، وذلك بسبب تصاعد وتيرة الحراك الثوري، وإذ قام الشعب المصري بتفويض القوات المسلحة مسئولية تولي شئون الأمة في هذه اللحظة الاستثنائية بتاريخها المعاصر.

وأكد التقرير، أنه لم ينقض يوم الثالث من يوليو إلا وكتب المصريون فصل الختام لحكم الإخوان الإرهابية.

تفويض المصريين

قال أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن هذا التفويض تولد من خلال الرسائل الإيجابية التي أرسلها الفريق السيسي آنذاك عندما طمأن المصريين في ظل حكم الإخوان وتحدى الكثير من خططهم، وأثبت أن الجيش يمتلك سيفاً ودرعاً مغطى بحب المصريين، لذا هذا التفويض كتب لمصر عهدا وتاريخا جديدا يسير نحو التنمية بدلاً من التأخر. 

فشل حكم الإخوان

بينما أكد الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن المصريين حرصوا على النزول إلى الميادين ليؤكدوا فشل حكم الإخوان، وبالفعل تم تفويض الجيش بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا الخروج لم يكن قليل العدد على الإطلاق أو غير منظم.

وأشارت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، إلى أن مشهد التفويض كان مرعبا، وهذا التفويض نتيجة الظلم الذي شعر به المصريون، معبراً: "المواطنون كانوا خايفين على حياتهم ووطنهم". 

اكسترا نيوز تقرير اكسترا نيوز 30 يونيو فشل الإخوان مشهد التفويض

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