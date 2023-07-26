دفتر عزاء شوقى حجاب على "السوشيال ميديا": "شكّل كثيرًا من طفولتنا"

أعلنت علياء تيسير، حفيدة شقيقة الشاعر الكبير شوقي حجاب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن رحيله اليوم بعد معاناة مع المرض.

"علياء" كتبت عبر حسابها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله تعالى (والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون)، توفي إلى رحمة الله تعالى خال والدتي الشاعر الجميل الطيب الجدع شوقي حجاب، مع السلامة يا حبيبي، ملحقتش تشوف غالية قبل ما تمشي وتسيبنا"؛ وهو ما تقدم لمعاناته عدد كبير من المثقفين وأهل الإبداع فى مصر والوطن العربي عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي؛ نرصدها في السطور التالية:

"الحاج على": "شكّل كثيرًا من طفولتنا"

"يا عم شوقي.. مش كنا متفقين نتقابل.. وقلنا هنتجمع تاني عندك..كده تخلف وعدك؟".. بهذه الكلمات عبر الشاعر الدكتور هيثم الحاج على، رئيس "هيئة الكتاب" السابق عبر حسابه بموقع "فيس بوك" عن حزنه لوفاة الشاعر الكبير شوقي حجاب.

وسجل "الحاج على" في دفتر عزاء شوقي حجاب كلمات مؤثرة ناعيًا بها "حجاب"، قائلًا: "شوقي حجاب الذي شكل كثيرًا من طفولتنا كوكي كاك يلحق بأخيه عم سيد حجاب لنفقد كثيرًا من روافد جمالنا".

بسنت بكر: " 10 نجيب الريحانى كان عنوان قلوبنا"

كان عنوان قلوبنا من أول ما ابتدينا مشوارنا.. وكان بيتك هو المتكأ الذى تستريح فيه أرواحنا المبدعة الطموحة المتعبة.. لن تحتار كثيرًا فسترى فى عينيه بقلظ الشخصية الذى ابتكرها أبونا شوقى من وحى دمية الأراجوز لتعلم أجيالًا وأجيالًا، ولذلك شوقى حجاب أعتبره أبًا شرعيًا لنا جميعًا من أجيال عاصرت إبداعاته وتعلمت منها.. أبويا شوقى كنت تحتوى شطط موهبتى وتنادينى دعمًا وفخرًا أمام الجميع "أقدملكم يا جماعة الآنسة عبقرينو بلدياتى الموهوبة جدًا وابنتى اللى مخلفتهاش".. بهذه الكلمات نعت الإذاعية بسنت بكر شوقي حجاب عبر "فيس بوك".

وتابعت"بكر": "قلوب المبدعين وقلوب أولادك التى كانت ترتمى فى أمانك أصابها اليتم من جديد بفقدان حضنك الحنون.. أبويا شوقى ..هحكى كثيرًا عنك، فالحكايات ستكون لأول مرة عنك وليست منك .. لن ننساك.. فى جنه الخلد يا حبيبى".

خالد جلال: أعماله كان لها أثر كبير في تشكيل وعي الطفل

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الشاعر والكاتب والمخرج المسرحي شوقي حجاب، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023.

وقال خالد جلال: "لقد رحلت قامة فنية كبرى، لكن أثرها باقٍ، وإرثها الفني لا يزال محفورًا في وجدان الأجيال المتعاقبة، منوهًا إلى أن أعمال الراحل الكبير التي قدمت للطفل المصري والعربي، كان لها أثرٌ كبير في تشكيل وعي الطفل، وخاصة الشخصيات التي ابتكرها في أعماله التليفزيونية والمسرحية".

شوقي حجاب في سطور

ولد شوقي حجاب في 7 أغسطس 1946، في المطرية - الدقهلية، وشقيقه الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب، كانت الكتابة للأطفال لها النصيب الأكبر في إبداعاته الفنية، سواء في مجال البرامج والدراما التليفزيونية أو مسرح الطفل، وابتكر شخصيات "بقلظ" مع الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، و"كوكي كاك" شخصية المسلسل الذي تولى إخراجه أيضًا.

حصل شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في 2021، وتم تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال، من بين أعماله المسرحية التي عرضت مؤخرًا العرض المسرحي "فركش لما يكش" من تأليفه وإخراجه، وإنتاج مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح.