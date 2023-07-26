موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ورابط الحصول عليها

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. من الكلمات التي تتدر عمليات البحث عبر مواقع الإنترنت المختلفة، وتساءل العديد من طلاب وأولياء أمور الثانوية الأزهرية عن موعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023:

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، أي أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 لطلاب الأزهر الشريف بجميع المحافظات خلال الأسبوع المقبل مباشرة.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، فور الإعلان عنها، وذلك عن طريق الدخول على الرابط التالى: رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 202، واتباع الخطوات اللازمة للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023:

الضغط على رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية (من هنا). اختيار عبارة خدمات الأزهر الشريف. الدخول على إيقونة نتائج الشهادات ومعاهد القراءات الأزهرية. النقر على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023. إدخال رقم جلوس الطالب. الضغط على عرض النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. تصحيح المواد

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن جميع المواد المقررة على طلاب الثانوية الأزهرية 2023، لجميع الشعب سواء العلمي أو الأدبي وكذلك شعبة العلوم الإسلامية، قد تم تصحيحها بالكامل، وبالتالي، تم الانتهاء من إعداد نتائج الطلاب وجاهزية الرابط الخاص بنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، يترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان النتيجة في الأيام القادمة، وفيما يتعلق بذلك، سنوافيكم بآخر التحديثات.

وأعلنت مصادر أن نسبة النجاح الثانوية الأزهرية هذا العام مرتفعة مقارنًة بالعام الماضي، وسوف يتم اعتماد النتيجة من شيخ الأزهر والإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية.

وأضافت أن تصحيح العينات العشوائية في مادة الفقه الحنفي والشافعي وصلت إلى 98% ومادة المالكي 94% وفي الحديث نسبة النجاح وصلت 94% والقرآن الكريم وصلت 97% واللغة الإنجليزية بلغت 89% والأدب والنصوص تعدت 95% ومادة الاستاتيكا وصلت إلى 74% في القسم العلمي، أما في القسم الأدبي فان نسبة النجاح في مادة الفقه الشافعي بلغت 86% والحنفي نحو 79% والمالكي وصلت إلى 61% وفي الحديث وصلت إلى 73% والقرآن الكريم نحو 89.5%.