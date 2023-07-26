الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة طعنها زوجها بالسكين خلال مشاجرة في الدقهلية

جثه
جثه

لقيت سيدة في العقد الثالث من عمرها مصرعها بعد طعن زوجها لها بطعنه نافذة خلال مشاجرة أدت لوفاتها، بقرية البساتين التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بمقتل سيدة على يد زوجها بعزبة العراقي التابعة لقرية البساتين دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبيّن أن القتيلة تُدعى فاطمة سمير حمزة، ربة منزل، وبسؤال مرافقيها وشهود العيان اتهموا زوجها ويُدعى محمد ع.ل.أ، وتعدى عليها زوجها بسلاح أبيض سكين، وأصابها بطعنة نافذة أودت بحياتها في الحال.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أجا المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سيدة العقد الثالث طعنة مشاجرة الدقهلية

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