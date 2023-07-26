الإحصاء: 58 محطة مياه جديدة دخلت الخدمة خلال آخر 5 سنوات

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن دخول 58 محطة مياه جديدة الخدمة خلال آخر 5 سنوات، ليرتفع بذلك عدد محطات المياه على مستوى الجمهورية إلى 2791 محطة خلال عام 2021/2022 مقابل 2733 محطة مياه فى عام 2016/2017.

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى ارتفاع كمية المياه النقية المنتجة من 9823 مليون م3 خلال عام 2016/2017 لـ 11.167 مليار م3 خلال عام 2021/2022، وتستحوذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على العدد الأكبر من محطات المياه بنحو 2755 محطة تنتج 9008.1 مليون م3 بنسبة 80.7% من إجمالى كمية المياه النقية المنتجة، يليها هيئة المجتمعات العمرانية بنحو 32 محطة مياه تنتج 2070.9 مليون م3 تمثل 18.5% من إجمالى كمية المياه النقية المنتجة، وأخيرًا تأتى هيئة قناة السويس بـ 4 محطات مياه تنتج 88.1 مليون م3 من المياه النقية.

وأوضح أن مصر لديها 2.4 مليون م3 فائض من المياه النقية المنتجة، تمثل الفارق بين كمية المياه النقية المنتجة والتى تبلغ 11.1 مليون م3 خلال عام 2021/2022 مقابل كمية المياه النقية المستهلكية البالغة 8.7 مليون م3 خلال العام نفسه، ليرتفع بذلك متوسط نصيب الفرد من المياه النقية إلى 106.9 م3 خلال عام 2022 بدلًا من 103.2 م3 فى عام 2017.

وتستحوذ محافظة سوهاج على النصيب الأكبر من محطات المياه " سطحية، ارتوازية، آبار، تحلية"، بنحو 280 محطة، يليها محافظة المنوفية بعدد 263 محطة، محافظة أسيوط 254 محطة، محافظة الغربية 245 محطة، بينما بلغ غدد محطات القاهرة 11 محطة، والجيزة 83 محطة، الإسكندرية 9 محطات.