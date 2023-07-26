الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسوان تطلق المرحلة الرابعة من "العلم الأخضر" للتعريف بالقضايا البيئية

الفعاليات
الفعاليات

انطلقت اليوم فعاليات المرحلة الرابعة لمبادرة محافظ أسوان "أسوان العلم الأخضر" تحت شعار "تشجير – توعية – استدامة"، وتضمنت عقد ندوة توعية بيئية بالقضايا البيئية المعاصرة، بالإضافة إلى التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بقاعة عروس النيل. 

ينفذ الفعاليات الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة أسوان، وبمشاركة جهات ومؤسسات مجتمعية وإدارة مشروعك بالمحافظة، وأيضاً المكتب العربى للشباب والبيئة، والاتحاد النوعى للبيئة، فضلاً عن الجمعية المصرية المتكاملة بالمحافظة، في إطار جهود المحافظة لتحقيق الإصحاح البيئى والاهتمام بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

وشهدت الندوة الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وقد لاقت الندوة تفاعلاً كبيراً من المشاركين، وهو الذى توازى مع تنظيم ورش عمل لتدوير المخلفات بمتحف النوبة، بمشاركة الجهات المعنية.

وقالت المهندسة أسماء محمود، مدير الإدارة العامة للبيئة بالمحافظة، إنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم التنسيق المسبق بين كافة الجهات المعنية لإطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة "أسوان العلم الأخضر" لتحقيق الأهداف المرجوة منها. 

وأضافت محمود أنه سيتم البدء فى تشجير منطقتى المحمودية وأطلس بالأشجار المثمرة وأشجار الظل لتفعيل إجراءات التخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخى، ومواجهة إرتفاع درجات الحرارة. 

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