قافلة سكانية تقدم خدمات صحية وبيطرية وتنظم مسابقات في كفر الدوار بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أهمية القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

وفي ذات الإطار، نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار قافلة سكانية بمركز الشباب التابع للوحدة المحلية بقرية زهرة، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة حيث تضمنت القافلة تقديم الخدمات الآتية:

فى مجال الصحة تم تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات "48 باطنة - 45 أطفال - 74 جلدية - 23 تنظيم أسرة" بالإضافة إلى حملة "100 يوم صحة" وتثقيف صحي لـ250 سيدة حول الصحة الإنجابية وخطورة الزواج المبكر والوقاية من سرطان الثدى وطرق استكشافه مبكرا، وتم توفير الأدوية من خلال صيدلية القافلة.

كما قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة بعلاج ورش جماعي لـ200 رأس ماشية والتوعية بأهمية التحصين ضد الحمى القلاعية.

كما قامت الحملة بالتوعية بأهمية القضاء على الأمية واستكتاب وعقد امتحانات لعدد من الأهالي، وتوعية الأهالي بالطرق الحديثة فى زراعة الأرز وتوفير أصناف جديدة موفرة لاستهلاك المياه.

كما تم تقديم مسابقات للأطفال ورسم على وجوه الأطفال، سيارة مكتبة مصر العامة: ورشة حكى وقراءة قصص وأفلام وثائقية وعمل مسابقات وتوزيع جوائز على الأطفال.

ودو عقد التوعية عن أهمية الغذاء الصحى فى سن الطفولة وبداية تكوين الطفل بشكل صحى وأهمية التعليم والحرص على الفتيات من خلال التوعية الإسلامية الصحيحة، التوعية عن أهمية الاستفادة من مبادرات الدولة وتشجيع الشباب على المداومة على الاهتمام بتنمية الدولة بداية من قريته والحفاظ على المنشآت الحيوية بالقرى.

كما تم خلال القافلة عقد لقاءات حول الجهود المبذولة للاهتمام بمحور المرأة وتمكينها وتوفير كافة السبل للحفاظ على صحتها من خلال المبادرات المختلفة التى أطلقتها الدولة من أجل صحة المرأة وكذا مبادرة حياة كريمة وأهمية التعليم وتوفير مشروعات صغيرة تستطيع من خلالها رفع مستوى الأسرة الاقتصادية.