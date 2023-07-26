الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة تتابع منظومة حوكمة الاسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفيرها للمزارع المصري

 

بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وإشراف د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة توجهت لجنة إلى زيارة مصنع أبوقير للاسمدة بالإسكندرية  حيث قام كل من 
د أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والمهندس  سعد عامر  رئيس الاداره المركزيه للتعاون الزراعية وبعض المسؤولين من الوزارة وشركة أي فاينانس لمتابعة سير العمل بمنظومه حوكمه الاسمدة وحل أى مشكلة على أرض الواقع لوصول دعم الأسمدة لمستحقيه وتوفيرها للمزارع المصرى

وكان وزير الزراعة كان قد وجه قيادات الوزارة بتكثيف المرور الميداني على جميع محافظات الجمهورية لمتابعة صرف الأسمدة والتواصل المستمر مع المزراعين لحل المشاكل التى تواجههم.

استصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة الزراعة واستصلاح الأراضي جميع محافظات الجمهورية رئيس الإدارة المركزية

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