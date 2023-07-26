"خارجية الشيوخ": مشاركة السيسي بالقمة الأفريقية الروسية تعكس دور مصر المحوري

اعتبر النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الروسية الأفريقية، بداية تدشين لمرحلة جديدة في مسار العلاقات الأفريقية الروسية، علاوة على أن مشاركة مصر تعكس الدور المحوري للقاهرة داخل القارة.

وقال الصيرفي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن انعقاد تلك القمة الأفريقية الروسية، للمرة الثانية بعد قمة 2019، يبرز مكانة القارة السمراء، وما تمتلكه من مقومات يمكن أن تجعلها شريك مهم في المسار الاقتصادي العالمي إذ سيكون المنتدى الاقتصادي المنعقد في إطار القمة الروسية الأفريقية الثانية حدثًا فريدًا من نوعه في العلاقات بين روسيا والقارة الأفريقية، لافتا إلى أنه سيهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون بين روسيا وأفريقيا وتحديد مسار هذه العلاقات على المدى الطويل بين الجانبين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي، في القمة الروسية - الأفريقية الثانية في بطرسبرج، تعكس ما تلعبه مصر من دور محوري في دائرة البعد الأفريقي، وما تعمل عليه من أجل ترسيخ مكانة القارة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات التنموية والمناخية.

وشدد على أن القمة الأفريقية الروسية تأتي فى توقيت بالغ الحساسية، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية، تلقي بظلالها على الدول الأفريقية في ظل اتفاق الحبوب وغيره.

واختتم عضو مجلس الشيوخ، أن القمة الروسية الأفريقية، ستتضمن مناقشة وبحث الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية، وستتضمن أيضا مناقشة فرص التعاون الاقتصادى بين الطرفين، من خلال المنتدى الاقتصادى الروسى الأفريقى الثانى، والذى من شأنه تعميق العلاقات الروسية مع دول أفريقيا، كما يساهم فى تنويع مجالات التعاون الروسى الأفريقى، وتحقيق تطور فى هذه العلاقات على المدى الطويل.