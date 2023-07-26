غدًا.. معرض بورسعيد للكتاب يناقش "السرد فى بورسعيد"

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الثامنة مساء غد الخميس، ضمن فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، المقام حاليا تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بساحة ديليسبس أمام مديرية أمن المحافظة ندوة بعنوان "السرد في بورسعيد".

ومن المقرر أن يشارك في الندوة عدد من الروائيين وهم: إبراهيم صالح، وسامح الجباس، والسيد زرد، ومنى الجريني، ومحمد خلف، وتدير الندوة الروائية سمية الألفي.

كما تقام مجموعة من الفعاليات الفنية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب بعض الورش للأطفال، ويستمر معرض بورسعيد للكتاب، تقديم فعالياته حتى ١ أغسطس المقبل، ويستقبل الجمهور يوميا من الرابعة عصرا حتى الواحدة صباحا.

وشهدت فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب إقبالا كبيرا وتوافد من الجمهور البورسعيدي على فعاليات المعرض، والمشاركة في الفعاليات الفنية المقدمة للطفل، والتي تمثلت في ورش رسم وتلوين، وورش السلم والثعبان، وتصنيع العرائس، وغيرها من الورش المختلفة الخاصة بالطفل، وقدمت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من عروضها المختلفة، التي أبهرت الجمهور، وتفاعل معها بالغناء، والتصفيق.

وحرص الجمهور على اقتناء العديد من الكتب والمؤلفات المختلفة المعروضة في أجنحة دور النشر المشاركة في المعرض، فضلا عن اقتناء مؤلفات من مبادرة "الثقافة والفن للجميع" بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي تضم إصدارات قيمة تبدأ أسعارها من جنيه واحد وصولا إلى عشرين جنيها.

ويشارك في معرض بورسعيد للكتاب ما يقرب من ٦٠ ناشرا، ما بين دور نشر خاصة وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، وتشارك هيئة الكتاب في المعرض بما يقرب من ٢٠٠٠ عنوان من إصداراتها بكل السلاسل المختلفة.