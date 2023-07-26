الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل اجتماع الرئيس الفلسطيني مع نظيره التركي في أنقرة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني ونظيره التركي في لقاء اليوم

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

وأطلع الرئيس عباس، أردوغان على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، كما تم التباحث بالعلاقات الثنائية، وسبل تطويرها على المستويات كافة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأنه تم الاتفاق على الاستمرار في المشاورات الثنائية، حيث أكد أبو مازن حرصه الكامل على إنجاح لقاءات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية التي ستجري في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وصولا إلى إنجاز الوحدة الوطنية.

من جانبه، أكد الرئيس التركي دعمه الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.             

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم العين بمدينة نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن مصدر طبي في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الشاب محمد عبد الحكيم نعيم ندى  البالغ من العمر23 عاما، أصيب بالرصاص الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت عقب محاصرة أحد المنازل، ونقل إلى المستشفى، ووصفت إصابته بالخطيرة، ولاحقا أعلن عن استشهاده.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العين، وتخلل ذلك إطلاق كثيف للرصاص، واندلاع مواجهات.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العين بمدينة نابلس، التي أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أن هذه جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

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