الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى يفوز على بايرن ميونخ وديًا

مانشستر سيتي وبايرن
مانشستر سيتي وبايرن

تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره بايرن ميونخ الألماني بهدفين لهدف، وديًا اليوم الأربعاء استعدادًا للموسم الجديد.

وأحرز أهداف اللقاء جيمس مكارتي وإيمريك لابورتي لصالح السيتي بالدقائق 21 و86، بينما أحرز ماتياس تيل هدف بايرن في الدقيقة 81.

وتمكن السيتي من الفوز في ثاني مبارياته الودية بعد أن فاز على يوكوهاما الياباني بنتيجة 5-3 في اللقاء الأول.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الودية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ناثان أكي - روبن دياز - جون ستونز - كايل ووكر.

خط وسط الملعب: ريكو لويس - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: جاك جريليش - جوليان ألفاريز - جيمس ماكاتي.

في المقابل، جاء تشكيل بايرن ميونخ الرسمي استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي الودية، كالآتي:

في حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - دايوت أوباميكانو - بنجامين بافارد - نصير مزراوي.

خط وسط الملعب: كونارد لايمر - جوشوا كيميتش - جمالا موسيالا.

في خط الهجوم: ليروى ساني - سيرج جنابري - كينجسلي كومان.

مانشستر سيتى بايرن ميونخ بايرن لابورتي مكارتي تيل

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