الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النيجر: محاولة الحرس الرئاسى الانقلابية فاشلة والرئيس بخير

محمد بازوم
محمد بازوم

أكدت رئاسة النيجر، الأربعاء، أن تحرك الحرس الرئاسي ضد الرئيس النيجيري محمد بازوم ليس مدعومًا من الجيش.

وأوضحت رئاسة النيجر في بيان اليوم، أن الجيش مستعد لمهاجمة الحرس الرئاسي إذا لم يعد لرشده، وفقًا لما نقلته قناة العربية.

وشددت رئاسة النيجر على أن محاولة الحرس الرئاسي الانقلابية فاشلة والرئيس بخير.

وأكد رئيس النيجر محمد بازوم، بحسب البيان أن بعض عناصر الحرس الرئاسي يحاولون الانقلاب والجيش سيتحرك ضدهم إذا لم يتراجعوا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر مقرب من الرئاسة في النيجر، بأن عناصر من الحرس الرئاسي حاصروا مكتب الرئيس محمد بازوم، ومقر إقامته، ومنعوا الوصول إليه، صباح الأربعاء، لسبب غير محدد حتى الآن.

وذكرت الوكالة، بأن حركة المرور طبيعية في محيط المقر الرئاسي، كما لم تسمع أصوات إطلاق نار، ولم تظهر أي آليات عسكرية.

فيما ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية نقلًا عن أحد أقارب الرئيس في اتصال، أن الرئيس بازوم وزوجته بخير وبصحة جيدة وهما موجودان في المقر الرئاسي، مؤكدًا أن ما يجري ليس انقلابا، لكنه توتر بسبب مشكلة مع الحرس الرئاسي.

ونقلت مجلة جون أفريك عن مصدر عسكري إقليمي، قوله إن المتمردين الذي يوقفون الرئيس لا يزال عددهم غير معروف، فيما قال مصدر آخر مقرب من الرئاسة للمجلة إن بازوم سليم ومعافى ويتفاوض مع الجنود المعنيين. 

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